مودرن سبورت يهزم بترول أسيوط بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا مهمًا على مضيفه بترول أسيوط بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على ملعب أسمنت أسيوط، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد شرقية التسجيل لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 31، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسية متقنة إلى شباك بترول أسيوط، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى بترول أسيوط ضربة قوية في الدقيقة 54، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أحمد خالد، عقب حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل مودرن سبورت النقص العددي لمنافسه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق لاعب الوسط محمد صبري، الذي أطلق تسديدة رائعة مستغلًا تقدم حارس بترول أسيوط، ليؤكد انتصار فريقه ويحصد ثلاث نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 10 نقاط، ليواصل تقدمه نحو المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند نقطتين بعد مرور خمس جولات من المسابقة.