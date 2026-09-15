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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهور لافت لـ دنيا عبد العزيز عبر إنستجرام

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
ميرنا محمود

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز  جمهورها صورة جديدة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال مرتدية سوت باللون البني،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز حديث متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت رسالة غامضة عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات حول مضمونها.

ونشرت دنيا عبد العزيز، صورة عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام": "«الحياة ليست مثل أمك تغضب منك ثم تناديك على العشاء.. الحياة قاسية ستتركك تموت جوعًا»، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين للتساؤل عن المقصود بمقولتها.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز، مسلسل «المداح 4»، بمشاركة كل من: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، ودياب، وحمزة العيلي، وصفاء جلال، وهلا السعيد، محمود عامر، مي سليم، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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