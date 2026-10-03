مودرن سبورت يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للبنك الأهلي

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت معسكرًا مغلقًا بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

معسكر مغلق لرفع درجة التركيز

وجاء قرار الجهاز الفني بإقامة المعسكر في الإسماعيلية، بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين، والعمل على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحرص الجهاز الفني لمودرن سبورت خلال فترة المعسكر على تنفيذ برنامج إعداد متكامل، يتضمن تدريبات فنية وبدنية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل المواجهة الرسمية المقبلة.

كما يسعى الجهاز الفني إلى استغلال فترة التوقف في علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال مباريات الفريق الأخيرة، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، بما يساعد اللاعبين على تنفيذ التعليمات المطلوبة خلال اللقاءات المقبلة.

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة البنك الأهلي يوم 8 أكتوبر المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة من الفريقين في تحقيق بداية قوية بالبطولة وحصد النقاط الثلاث.

ويطمح مودرن سبورت إلى الاستفادة من فترة الإعداد الحالية، خاصة مع أهمية المباراة الافتتاحية، والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية خلال مشوارهم في البطولة.

مودرن سبورت في الدوري المصري

وعلى مستوى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

ويعمل الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف الحالية من أجل مواصلة تجهيز الفريق، والحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين، قبل استئناف المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مودرن سبورت في الظهور بصورة قوية خلال بطولة كأس عاصمة مصر، بالتزامن مع سعيه للحفاظ على موقعه المتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.