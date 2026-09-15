مودرن سبورت يتفوق على بترول أسيوط بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة بترول أسيوط ومودرن سبورت بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفرض لاعبو مودرن سبورت، بقيادة المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم، أفضلية واضحة على مجريات اللعب خلال الـ45 دقيقة الأولى، ونجحوا في تهديد مرمى بترول أسيوط في أكثر من مناسبة.

وترجم محمد شرقية تفوق مودرن سبورت إلى هدف في الدقيقة 31، بعدما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسية متقنة سكنت الشباك، في ظل عجز الحارس أمجد يوسف عن التصدي لها.

وعلى الجانب الآخر، حاول بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود الاعتماد على الهجمات المرتدة، وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 15، بعدما ارتكب حارس مودرن سبورت مصطفى مخلوف خطأ كاد أن يكلف فريقه هدفًا، قبل أن يتدارك الموقف ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتراجع مردود بترول أسيوط بعد ذلك، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مودرن سبورت بهدف نظيف.