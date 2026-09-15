تشكيل بترول أسيوط لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مودرن سبورت، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بترول أسيوط أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: زياد طارق، محمود عوكل، محمود علاء، عبد الرحمن مدحت.

خط الوسط: إبراهيم عباس، ألبي فولارين سلام، أحمد يونس.

خط الهجوم: تشي بوندي، أحمد خالد، مصطفى صدفة.

ويسعى بترول أسيوط لتحقيق انتصاره الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعدما حصد نقطتين فقط خلال الجولات الأربع الماضية، ليحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل مودرن سبورت اللقاء بمعنويات أفضل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.