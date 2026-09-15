وزير الخارجية العماني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة.

وتبادل الجانبان، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العمانية، وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته، وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة؛ بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما تناول الاتصال عددًا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد العلاقات العُمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة، ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين؛ بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.