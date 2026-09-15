قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم
الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين
ليبيا تحذر من إعلان القوة القاهرة بعد إغلاق خط أنابيب «الحمادة – الزاوية» وتعطل تدفقات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز العلمين الجديدة يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة معدلات زراعة الأشجار بمختلف الأحياء والمناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويحافظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للمدينة.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بتعزيز جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن الجديدة

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن خطة الجهاز تستهدف زيادة أعداد الأشجار من نحو 65 ألف شجرة حاليًا إلى 110 الف شجرة، والتوسع في أعمال الزراعة بمختلف مناطق المدينة، في إطار تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»، إلى جانب الحفاظ على الأشجار القائمة وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الخطة تتضمن رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير شبكات الري باستخدام أساليب حديثة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الزراعات والمسطحات الخضراء، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة والصيانة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس عبد العزيز سليمان نائب رئيس الجهاز، ان جهاز المدينة يولي أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء أهمية كبيرة، باعتبارها أحد اهم العناصر الأساسية في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة الارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة، كما اشار مهندس ماجد بغدادي مدير عام الزراعه الي استمرار التوسع في زراعة الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة وتطوير منظومة الري والصيانة، بما يسهم في تعزيز الهوية البيئية لمدينة العلمين الجديدة وتحسين جودة الحياة للسكان والزائرين.

العلمين الجديدة زراعة الأشجار تحسين جودة الحياة المسطحات الخضراء المدن الجديدة 100 مليون شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

غزة والسودان على طاولة مصر وبرنامج الأغذية العالمي.. تحرك لتعزيز المساعدات والأمن الغذائي

رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي

رئيس الوزراء العراقي: مبيعاتنا النفطية تأثرت كثيرا بسبب الوضع في مضيق هرمز

هجمات إيرانية على منشأت دبلوماسية في الخليج

البنتاجون: خسائر المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في الخليج بلغت 184 مليون دولار

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد