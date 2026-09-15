جهاز العلمين الجديدة يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء

يواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة معدلات زراعة الأشجار بمختلف الأحياء والمناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويحافظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للمدينة.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بتعزيز جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن الجديدة

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن خطة الجهاز تستهدف زيادة أعداد الأشجار من نحو 65 ألف شجرة حاليًا إلى 110 الف شجرة، والتوسع في أعمال الزراعة بمختلف مناطق المدينة، في إطار تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»، إلى جانب الحفاظ على الأشجار القائمة وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الخطة تتضمن رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير شبكات الري باستخدام أساليب حديثة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الزراعات والمسطحات الخضراء، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة والصيانة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس عبد العزيز سليمان نائب رئيس الجهاز، ان جهاز المدينة يولي أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء أهمية كبيرة، باعتبارها أحد اهم العناصر الأساسية في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة الارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة، كما اشار مهندس ماجد بغدادي مدير عام الزراعه الي استمرار التوسع في زراعة الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة وتطوير منظومة الري والصيانة، بما يسهم في تعزيز الهوية البيئية لمدينة العلمين الجديدة وتحسين جودة الحياة للسكان والزائرين.