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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيمي كاراجر: ديفيد رايا هو اللاعب الأهم في أرسنال

ديفيد رايا
ديفيد رايا
أ ش أ

أكد جيمي كاراجر أن ديفيد رايا، وليس ديكلان رايس أو بوكايو ساكا، هو اللاعب الأهم في صفوف أرسنال ، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية .

ولعب حارس المرمى الإسباني مجددًا دورًا حاسمًا مع «المدفعجية» خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تصدى لركلة جزاء قبل دقائق قليلة من تسجيل برونو جيمارايش الهدف الحاسم.

وقال كاراجر عن الحارس، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31: «أراه لاعبًا مذهلًا».

وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا حقًا أن نعتبره اللاعب الأهم في أرسنال».

وتابع: «بصراحة، أعتقد أنه جيد إلى هذه الدرجة. لقد قدم موسمًا استثنائيًا في الموسم الماضي، وهو يواصل الأمر ذاته اليوم».

وأصبح رايا خامس لاعب فقط يفوز بجائزة القفاز الذهبي ثلاث مرات أو أكثر، ورابع لاعب يحرز الجائزة في ثلاثة مواسم متتالية.

جيمي كاراجر ديكلان رايس حارس المرمى الإسباني

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