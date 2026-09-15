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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور محافظ دمياط .. افتتاح وحدة طب أسرة المأمورية بكفر سعد

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

افتتح  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، وحدة طب أسرة المأمورية بقرية تفتيش ثاني، التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز ومدينة كفر سعد، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، و توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، والنائب السيد الغيطاني، عضو مجلس النواب.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للوحدة، استمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلي حول الوحدة ومكوناتها ، والتي تخدم  نحو 1,259 نسمة، كما تفقد الأقسام المختلفة، حيث تضم الوحدة عيادة للطوارئ، وعيادة لطب الأسرة، وعيادة لتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات متابعة الأطفال والحوامل وصيدلية.

وعلى هامش الزيارة، استجاب محافظ دمياط لمطالب أهالي قرية المأمورية بشأن توفير خدمة الصرف الصحي، ووافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي بالقرية، في ضوء عدم توافر خدمة الصرف الصحي بها .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الصحه

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