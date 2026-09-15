السيطرة على حريق هائل بمديرية الزراعة في دمياط دون خسائر

نجحت قوات الحماية المدنية بدمياط في السيطرة على حريق شب داخل مبنى خلفي لمبنى التقاوى التابع لمديرية الزراعة بدمياط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق في مبنى تابع لمديرية الزراعة بدمياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لفرض طوق أمني وتسهيل مهمة رجال الإطفاء، حيث دفعت إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء للتعامل الفوري مع النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما تمركزت سيارة إسعاف بمحيط الموقع كإجراء احترازي.

تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.