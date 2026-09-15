أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5366 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6260 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7154 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50080 جنيها.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.92 جنيه

سعر الشراء: 51.78 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.93 جنيه

سعر الشراء: 59.76 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.04 جنيه

سعر الشراء: 69.84 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.10 جنيه.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، خاصة على جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق.

ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا يومي الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر على أغلب أنحاء الجمهورية، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل إلى الاعتدال ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتبدو الأجواء أكثر حرارة مما تسجله مقاييس الحرارة.

الحرارة المحسوسة تصل إلى 46 درجة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 46 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل على جنوب البلاد، في ارتفاع ملحوظ يأتي بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و33 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 35 و36 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 38 و40 درجة، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة المحسوسة بنحو درجتين مقارنة بالدرجة المسجلة فعليًا.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع ارتفاع الرطوبة.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد من فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق، خاصة خلال ساعات الصباح، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، لذلك تزداد أهمية القيادة بهدوء خلال فترات تكوّنها، خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

«سبتمبر يتحد مع أغسطس»

وتأتي الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال منتصف سبتمبر لتمنح الأجواء طابعًا صيفيًا واضحًا، رغم اقتراب نهاية فصل الصيف، وهو ما دفع إلى وصف الحالة بأن «سبتمبر يتحد مع أغسطس» في درجات الحرارة، خاصة مع الارتفاع الكبير المتوقع على جنوب البلاد.

وأكدت توقعات الأرصاد أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية خلال الأيام المقبلة.