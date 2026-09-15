عمرو مصطفى يحتفل بإنجاز 3 ألحان له في قائمة تريند يوتيوب بمصر

احتفل الملحن عمرو مصطفى بتحقيق 3 أعمال غنائية من ألحانه حضورًا لافتًا في قائمة YouTube Music Trending بمصر، بعدما تواجدت الأغاني الثلاث ضمن المراكز الخمسة الأولى في الوقت نفسه.

وحرص عمرو مصطفى على مشاركة جمهوره هذه اللحظة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن أغنية «طب ب بحبك» جاءت في صدارة القائمة، بينما احتلت «يا حبيبي خليك» المركز الثاني، وحصدت أغنية «رجعولي حبيبي» بصوت مريم عامر منيب المركز الخامس.

وعبّر الملحن عن سعادته بهذا النجاح، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة تعاون مجموعة كبيرة من الفنانين والشعراء والموزعين والموسيقيين ومهندسي الصوت وفرق العمل التي شاركت في تنفيذ الأغاني.

وأشار عمرو مصطفى إلى أن القيمة الحقيقية للموسيقى لا تتوقف عند تحقيق الأرقام أو تصدر قوائم المشاهدة، وإنما في قدرتها على الوصول إلى الجمهور وترك أثر في لحظاتهم وذكرياتهم.



