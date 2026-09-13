تجسّس غير مقبول .. فيديو لـ عمرو مصطفى في شوارع إيطاليا يُثير ضجة على السوشيال ميديا | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للملحن والمطرب عمرو مصطفى، ظهر فيه وهو يتحدث بانفعال شديد عبر الهاتف من أحد شوارع إيطاليا.

وظهر عمرو مصطفى في الفيديو المتداول وهو يوجه كلامه لشخص عبر الهاتف قائلاً: "وحياة أمي هرفع قضية"،في إشارة إلى غضبه من موقف معين، دون أن يوضح تفاصيل الأزمة أو أطرافها.



وتبين أن هذا الفيديو تم تصويره قبيل اندلاع أزمة علنية بين عمرو مصطفى ومطرب المهرجانات حمو المرشدي بخصوص حقوق أغنية تحمل اسم "طب ب بحبك".

وقد صرّح حمو المرشدي لوسائل الإعلام أن الخلاف يعود إلى طلب عمرو مصطفى منه (بصفته شاعر الأغنية) التنازل عن حقوق الأداء العلني في جمعية "الساسام"، وذلك مقابل الحصول على حقوق التوزيع الرقمي، وهو ما فجّر النزاع بين الطرفين.



وأثار المقطع حالة من الاستياء بين المتابعين الذين انتقدوا الشخص الذي قام بتصوير الفنان دون علمه واعتبروا ذلك اقتحاماً للخصوصية وتجسّساً غير مقبول.