محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويتابع انتظام العمل به

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر سعد ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي معوقات تواجههم.

وخلال الجولة ، حرص محافظ دمياط على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة ، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات والالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء الطلبات، بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق رضا المواطنين.