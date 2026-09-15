السيطرة على حريق بحوشين للمواشي في البداري بأسيوط دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل حوشين لتربية المواشي بعزبة يوسف التابعة لمركز البداري، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وكان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد سعد، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل حوشين لتربية المواشي بعزبة يوسف بدائرة مركز البداري.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز البداري، إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران.

ونجح رجال الحماية المدنية في فرض كردون أمني حول موقع الحريق، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والممتلكات المجاورة، حتى جرى إخماد الحريق بالكامل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات حوشين للمواشي، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناجمة عنه.