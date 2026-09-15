محافظ أسيوط يسلم 500 حقيبة مدرسية بمشتملاتها للتلاميذ الأيتام والأولى بالرعاية

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 500 حقيبة مدرسية بمشتملاتها من الأدوات الدراسية للتلاميذ الأيتام وذوي الهمم والأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "فرحهم بشنطتهم"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد 2026/2027، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعلي إبراهيم، مدير مكتب مشروعات جمعية الأورمان بأسيوط.

وحرص محافظ أسيوط على تسليم الحقائب المدرسية والأدوات الدراسية للأطفال المستفيدين، معربًا عن سعادته بلقائهم، وموجهًا لهم رسالة تشجيع على الجد والاجتهاد في الدراسة، والتمسك بالعلم والعمل الجماعي، باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، ومتمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وهنأ اللواء محمد علوان أبناء المحافظة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مثمنًا جهود القائمين على مبادرة "فرحهم بشنطتهم"، وما تجسده من قيم التكافل والتراحم والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمثل شريكًا أساسيًا للأجهزة التنفيذية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جهود التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف توفير الحقائب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراحل التعليمية، لافتًا إلى أن الحقيبة تتضمن الكراسات والأدوات المدرسية المتنوعة، بما يسهم في مساعدة الأسر على تلبية احتياجات أبنائها مع بداية العام الدراسي، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها، وضمان توفير المستلزمات الأساسية للطلاب.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الذي يضطلع به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم أوجه الدعم والمساعدات للأسر المستحقة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظة.

ووجه بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.