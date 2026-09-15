محافظ أسيوط: توفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل والإنتاج.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحسين ظروف العمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصها على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، نظمت اليوم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية للعمالة غير المنتظمة بمواقع عملهم بمنطقة الهضبة غرب أسيوط، بمواقع شركة مقاولات البدري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير حسن رداد، وزير العمل، وتحت رعاية اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وبالتنسيق مع الدكتور محمد، وكيل وزارة الصحة، والسيد حسني رجب، بمديرية الصحة، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة والوصول بالخدمات الطبية إلى مواقع العمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة الطبية شهدت مشاركة عدد من الأطباء من مديرية الصحة، إلى جانب استشاريي إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بأسيوط، حيث جرى تقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء التحاليل للعمال، بما يسهم في الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعمل على تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال وتحافظ على سلامتهم.