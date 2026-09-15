قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
محمد صلاح برفقة زوجته وابنه ليل في أحدث ظهور عائلي من تركيا
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: توفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة

قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية للعمالة غير المنتظمة
قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية للعمالة غير المنتظمة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل والإنتاج.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحسين ظروف العمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصها على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، نظمت اليوم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية للعمالة غير المنتظمة بمواقع عملهم بمنطقة الهضبة غرب أسيوط، بمواقع شركة مقاولات البدري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير حسن رداد، وزير العمل، وتحت رعاية اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وبالتنسيق مع الدكتور محمد، وكيل وزارة الصحة، والسيد حسني رجب، بمديرية الصحة، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة والوصول بالخدمات الطبية إلى مواقع العمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة الطبية شهدت مشاركة عدد من الأطباء من مديرية الصحة، إلى جانب استشاريي إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بأسيوط، حيث جرى تقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء التحاليل للعمال، بما يسهم في الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعمل على تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال وتحافظ على سلامتهم.

أسيوط الحماية الاجتماعية الخدمات الصحية العمالة غير المنتظمة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى تشغل الأذهان.. هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. وما حكم قراءة القرآن أثناء مشاهدة التلفاز؟.. وهل يجوز الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب

ملتقى المرأة الأسبوعي بالجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر : القوة أمانة شاملة تستلزم بناء الجسد والفكر وعمارة المجتمع

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس جامعة سراج الهدى الهندية لبحث آفاق التعاون المشترك

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس جامعة سراج الهدى الهندية لبحث التعاون المشترك

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد