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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت ودياً

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة غدًا الإثنين من التدريبات الجماعية، عقب خوض مباراة مودرن سبورت الودية التي أقيمت اليوم.

الزمالك راحة 24 ساعة 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء زد المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الأبيض للقاء زد  المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

الزمالك مودرن سبورت معتمد جمال كأس عاصمة مصر

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