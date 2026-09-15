تشكيل مودرن سبورت أمام بترول أسيوط في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة محمد أمين بن هاشم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام بترول أسيوط على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود حسن الحلواني، خالد رضا، محمد شرقية، علي فوزي.

خط الوسط: محمد صبري، غنام محمد، محمد تيتو.

خط الهجوم: وليد مصطفى، محمود ممدوح، كامل كابوريا.

ويسعى مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط ومواصلة مشواره القوي في بطولة الدوري، في ظل احتلاله المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط قبل انطلاق المباراة.