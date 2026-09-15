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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال والاتحاد الإفريقي يبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

الصومال والاتحاد الإفريقي
الصومال والاتحاد الإفريقي
أ ش أ

 بحث عمر علي عبدي، وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالي، والقائم بأعمال وزير الدفاع الصومالي، اليوم / الثلاثاء /، مع وفد من مركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الإفريقي، برئاسة مدير المركز، إدريس منير لالالي، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتقييم قدرات واحتياجات المؤسسات الوطنية، إلى جانب تطوير التنسيق بين الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب.

وأكد الوزير الصومالي أهمية مواءمة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي مع الأولويات الوطنية والجهود التي يقودها الصومال في مجالي الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الصومال في مجال مكافحة الإرهاب، بما يسهم في تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وزير الدولة الصومالي مركز الدراسات مكافحة الإرهاب الاتحاد الإفريقي

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