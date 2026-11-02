محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين ويستقبل عددًا من الحالات الإنسانية بمكتبه

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية، حيث استقبل عددًا من الحالات الإنسانية بمكتبه بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل تقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك انطلاقٱ من حرص محافظ بورسعيد على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم

إيداع أحد كبار السن بدور المسنين وتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات اللازمة له

جاء اللقاء بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

وخلال اللقاء، سلم المحافظ المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم للحالات المستحقة، و وجه محافظ بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أحد الحالات من كبار السن بدور المسنين، بما يضمن توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية المناسبة له، مؤكدًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، ومتابعة الإجراءات لضمان حصوله على الرعاية التي تليق به، في ضوء اهتمام المحافظة برعاية كبار السن والحالات الإنسانية

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم أحد الباكيات بسوق العصر لمواطن، لتكون مصدر رزق له، وتسهم في توفير فرصة عمل مستقرة وتحسين أوضاعه المعيشية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على إيجاد حلول عملية لمطالب المواطنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية مطالب أحد المواطنين المتعلقة بالخدمات العلاجية

حيث أكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين، ودراسة مطالبهم والتعامل معها بجدية، في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المستمر والاستجابة الفعالة للشكاوى والاحتياجات الإنسانية.

وفي هذا السياق، تؤكد محافظة بورسعيد على المواطنين الراغبين في لقاء السيد المحافظ، التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب، وذلك لبحث الحالات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه