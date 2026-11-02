قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
قبل مواجهة الأهلي أفريقيًا.. أزمة مدوية تهدد استقرار الرجاء المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين ويستقبل عددًا من الحالات الإنسانية بمكتبه

إيداع أحد كبار السن بدور المسنين وتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات اللازمة له
إيداع أحد كبار السن بدور المسنين وتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات اللازمة له
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية، حيث استقبل عددًا من الحالات الإنسانية بمكتبه بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل تقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك انطلاقٱ من حرص محافظ بورسعيد على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم

إيداع أحد كبار السن بدور المسنين وتقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات اللازمة له

جاء اللقاء بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

وخلال اللقاء، سلم المحافظ المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم للحالات المستحقة، و  وجه محافظ بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع أحد  الحالات من كبار السن بدور المسنين، بما يضمن توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية المناسبة له، مؤكدًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، ومتابعة الإجراءات لضمان حصوله على الرعاية التي تليق به، في ضوء اهتمام المحافظة برعاية كبار السن والحالات الإنسانية

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم أحد الباكيات بسوق العصر لمواطن، لتكون مصدر رزق له، وتسهم في توفير فرصة عمل مستقرة وتحسين أوضاعه المعيشية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على إيجاد حلول عملية لمطالب المواطنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية مطالب أحد المواطنين المتعلقة بالخدمات العلاجية

حيث أكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين، ودراسة مطالبهم والتعامل معها بجدية، في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المستمر والاستجابة الفعالة للشكاوى والاحتياجات الإنسانية.

وفي هذا السياق، تؤكد محافظة بورسعيد على المواطنين الراغبين في لقاء السيد المحافظ، التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب، وذلك لبحث الحالات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الحالات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تنس الطاولة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

جامعة مايو بالقاهرة تساهم بـ1000 شجرة لدعم مبادرة "تخضير القاهرة"

السكرتير العام

محافظ المنوفية يؤكد: كل الدعم لجهود نشر الوعي القومي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

الأكاديمية العربية

الأكاديمية العربية تنظم برنامجًا دوليًا للتدريب على تطوير الألعاب الإلكترونية

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد