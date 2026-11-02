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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث إقامة معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية بأسعار مخفضة للمواطنين

المحافظ يؤكد علي تعزيز التعاون بين المحافظة وكافة الجهات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين
المحافظ يؤكد علي تعزيز التعاون بين المحافظة وكافة الجهات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأستاذ محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، واللواء محمد بصله، مدير المنطقة الصناعية، والأستاذ محمد حلمي، مدير مديرية التموين، وذلك لبحث إقامة معرض دائم لعرض منتجات المنطقة الصناعية، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار جهود محافظة بورسعيد لدعم المواطنين وتوفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة

المحافظ يؤكد علي تعزيز التعاون بين المحافظة وكافة الجهات لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين

وتناول اللقاء بحث آليات إقامة المعرض الدائم بما يتيح عرض منتجات المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بصورة مباشرة أمام المواطنين، ويسهم في توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مناسبة وإتاحة المنتجات بأسعار مخفضة.

كما ناقش اللقاء سبل التنسيق والتعاون بين محافظة بورسعيد والغرفة التجارية والمنطقة الصناعية ومديرية التموين، للاستفادة من الإمكانات الإنتاجية للمنطقة الصناعية، ودعم مشاركة المصانع والشركات في المعرض بما يحقق التوازن في الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأكد اللقاء أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم المبادرات الهادفة إلى توفير المنتجات بأسعار مناسبة، وتعزيز الاستفادة من الإنتاج المحلي، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على المواطنين ويدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية الغرفة التجارية

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