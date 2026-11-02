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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

رئيس الوزراء وولي عهد البحرين
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين
أ ش أ

 تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الشهر الجاري.

وخلال الاتصال، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، معربين عن حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون الثنائي، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاتصال، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المصرية البحرينية، ومؤكدًا المكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وثيقة.

وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ودول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ومؤكدًا تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات، وهو ما تجسد بوضوح في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة خلال شهري مارس ويوليو 2026.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية مواصلة العمل للبناء على نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى مصر في سبتمبر 2025، وما أسفرت عنه من دفعة قوية لمسارات التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، بما في ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من إنجازات واضحة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا مسيرتها التنموية وما شهدته من تقدم ملموس في ضوء قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والجهود التي يبذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وتعزيز مسارات التنمية والتطوير في المملكة.

من جانبه، نقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من تقدم في مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وبجهودها في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مثمنًا مواقفها الداعمة لمملكة البحرين، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الشهر الجاري، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال اللجنة في تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودفع الشراكة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية، والخروج بنتائج عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تذليل أية معوقات قد تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين، معربين عن تطلعهما إلى اتخاذ خطوات عملية لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة، ولا سيما ما يتعلق بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة التدفقات الاستثمارية بأسواق البلدين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى أن تسفر أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية عن نتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية إلى آفاق أرحب، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام الاتصال، وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز أوجه التعاون والتشاور بين البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء بالدعوة، معربًا عن تقديره لها، ومؤكدًا تطلعه إلى تلبية الدعوة، على أن يتم التنسيق بين الجانبين لتحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء البحرين لجنة الحكومية المصرية البحرينية

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