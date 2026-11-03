يوم راحة إضافي.. طه عزت يوضح حقيقة طلبات زد وبيراميدز قبل التوقف الدولي

كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، كواليس عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بجدول مباريات الدوري وكأس عاصمة مصر، موضحًا أسباب رفض طلب ناديي زد وبيراميدز الحصول على يوم إضافي للراحة قبل توقف أكتوبر، وموقف الرابطة من مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل توقف نوفمبر.

وقال طه عزت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد جلال في برنامج «الماتش»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن رابطة الأندية رفضت في البداية طلب ناديي زد وبيراميدز بالحصول على يوم إضافي للراحة قبل توقف شهر أكتوبر، قبل أن تتراجع عن موقفها وتوافق على الطلب عقب موافقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضح مدير إدارة المسابقات أن الرابطة تحرص على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ومراعاة احتياجاته خلال فترات التوقف الدولي، بما يضمن توفير أفضل الظروف لإعداد اللاعبين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف طه عزت أن الرابطة تعمدت تحديد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر قبل توقف شهر نوفمبر بوقت كافٍ، بهدف منح المنتخب الوطني المساحة الزمنية المناسبة للاستعداد، وعدم تعارض ارتباطات الأندية مع برنامج المنتخب خلال فترة التوقف.