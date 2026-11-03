روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في إمدادات الغاز إلى الصين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في حجم إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

وقالت الشركة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين -: "سجلت "غازبروم" رقماً قياسياً جديداً في حجم إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا". وقد تم تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في الأول من نوفمبر".

وكانت شركة "غازبروم"، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها تنجز أعمال بناء القدرات اللازمة لبدء إمدادات الغاز إلى الصين عبر مسار الشرق الأقصى.

وقالت الشركة في بيان: "يجري في إقليم بريمورسكي استكمال بناء القدرات اللازمة لبدء إمدادات الغاز إلى الصين عبر مسار الشرق الأقصى في يناير 2027".

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في 21 أكتوبر الفائت، أن روسيا والصين تأملان في توصل شركتي "غازبروم" والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز (سي إن بي سي) إلى اتفاقيات تجارية بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة بايكال" بحلول نهاية العام.

وقال نوفاك للصحفيين: "لقد جرى بحث هذه المسألة اليوم بالفعل، نظراً لأن شركتنا غازبروم والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز، تجريان مفاوضات بشأن المسار الثاني لإمدادات الغاز من روسيا إلى جمهورية الصين الشعبية، ويبلغ حجم الغاز في هذا المشروع الثاني نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ حجم إمدادات المشروع الأول، كما هو معلوم، 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط قوة سيبيريا" .

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "ننتظر أن تجري شركاتنا المفاوضات التجارية، ونأمل أن تتوصل إلى الاتفاقيات المناسبة بحلول نهاية العام".