خطاب طبيب إنبي إلى أيمن الشريعي يكشف تفاصيل أزمة تحاليل 4 لاعبين

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل أزمة التحاليل الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لنادي الشرقية انبي خلال شهر أغسطس الماضي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري، والتي شهدت ظهور نتائج غير طبيعية في عينات 4 لاعبين.

وعلم "ستاد المحور" أن وائل حماد، طبيب نادي إنبي، أرسل خطابًا إلى أيمن الشريعي، رئيس النادي، يتضمن تفاصيل نتائج التحاليل والملاحظات الطبية التي ظهرت في عينات عدد من اللاعبين، إلى جانب مستجدات إعادة الفحوصات لبعض الحالات.

وضمت قائمة اللاعبين الذين ظهرت لديهم ملاحظات في التحاليل الأولية كلًا من أحمد صبيحة، والسنغالي أوسينو بوديان، ويوسف لبيب، ومحمد رضا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "ستاد المحور"، أظهرت عينة أحمد صبيحة وجود نقص في نسبة البوتاسيوم، قبل أن يخضع اللاعب لتحليل جديد جاءت نتيجته سليمة.

أما السنغالي أوسينو بوديان، فكشفت نتيجة تحليله عن وجود مادة الترامادول، بينما ارتبطت حالة يوسف لبيب بمشكلات صحية ظهرت خلال الفحوصات الطبية.

وفيما يتعلق بمحمد رضا، فقد أظهرت الفحوصات الأولية وجود نقص في البوتاسيوم وارتفاع في إنزيمات الكبد، قبل أن يخضع لإعادة التحليل وتأتي النتيجة سليمة.

وشهدت الفترة التالية استمرار المشكلات المتعلقة ببعض الحالات، وهو ما أدى إلى استبعاد اللاعبين المعنيين من المشاركة في مباريات الفريق، لحين حسم موقفهم والتعامل مع نتائج الفحوصات.