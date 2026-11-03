مهاجم وصانع ألعاب.. الاتحاد السكندري يحدد أولوياته في الميركاتو الشتوي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بدأ نادي الاتحاد السكندري، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، التحضير لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي حد، مركزين على رأس أولويات التدعيم خلال الميركاتو الشتوي، هما المهاجم الصريح وصانع الألعاب (رقم 10).

واختتم، تتابع إدارة الاتحاد السكندري والجهاز الفني أكثر من لاعب في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لتدعيم الفريق في يناير المقبل.