معجب يحاول تقبيل أصالة نصري على المسرح.. فيديو

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو قصير عبر السوشيال ميديا، من حفلها الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أحيته في 31 أكتوبر الماضي.

وخلال مقطع الفيديو ظهر معجب يقتحم المسرح ويصعد إلى جوار أصالة، أثناء غنائها ويحاول تقبيلها إلا أن الحارس الشخصي قام مسرعا بإبعاده عن الحفل.

عفوية أصالة تخطف الأنظار بعد اقتحام معجب المسرح أثناء غنائها 👀❤️ #أصالة #أصالة_نصري #نجوم_الفن @AssalaOfficial https://t.co/qhgzMKndxv — حديث المجتمع (@almujtm3) October 31, 2026

أحدث أغاني أصالة

طرحت الفنانة أصالة نصري، اغنيتها الجديدة التي تحمل اسمها «أصالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية أصالة، لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان أمجد جمعة، توزيع موسيقي فؤاد جنيد.

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.