أحمد العطار يعيد تقديم «عندي بالدنيا» بتوزيع جديد.. ويكشف موعد طرح ميني ألبومه

كشف المطرب أحمد العطار عن مشروعاته الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، معلنًا استعداده لإعادة تقديم أغنيته الشهيرة «عندي بالدنيا» بتوزيع موسيقي جديد، إلى جانب التحضير لميني ألبوم يضم 5 أغنيات.

وقال أحمد العطار فى تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه يعمل على إعادة تقديم «عندي بالدنيا» بموسيقى مختلفة، من خلال تغيير التوزيع وتحويلها إلى نسخة ريمكس.

وأضاف أنه يحضر حاليًا لميني ألبوم يتكون من 5 أغنيات، ومن المقرر طرحه مع بداية العام الجديد بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

أغاني أحمد العطار

وفى يناير الماضي ، طرح المطرب أحمد العطار أغنية "كاريزما ". وهى من كلمات هاني لشهب، وألحان إسلام السقا، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر شندي وخليل، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.