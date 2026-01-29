قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنا تتحقق الأحلام .. صفحة الأهلي تحتفل بصفقة المدافع الجديد هادي رياض
بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى
جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
فن وثقافة

أحمد العطار يقدم مفاجأته الجديدة كاريزما

المطرب أحمد العطار
المطرب أحمد العطار

يستكمل المطرب أحمد العطار نشاطه الفني، بعد عودته للغناء مرة أخرى، وطرح مفاجأته الجديدة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "كاريزما ".

كاريزما من كلمات هاني لشهب، وألحان إسلام السقا، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر شندي وخليل، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

صرح الفنان أحمد العطار بقوله: كما وعدت الجمهور بالعودة مرة أخرى وعدم الغياب، أقدم مفاجأتي الثانية الجديدة أغنية "كاريزما "، وهي شكل جديد ومختلف، واعجبت جدا بكلماتها وخاصة افيه كاريزما، بالإضافة إلى لحنها المميز وسعيد بتعاوني لأول مرة مع الملحن إسلام السقا، وايضا سعيد بتجربتي الأولى مع الAi  والمخرج محمد زكي، وأتمنى نجاحها وتفاعل الجمهور معها.

ويضيف أحمد العطار بقوله: هناك أيضًا 3 اغنيات أخرى سيتم طرحها الفترة المقبلة،  هذا بالإضافة إلى مفاجأة إعادة توزيع أغنية "عيد ميلاد مين الليلة " التي غناها والدي المطرب الراحل ماهر العطار، وهي من كلمات الشاعر سيد حجاب، وألحان الموسيقار عمار الشريعي.

أغاني أحمد العطار

والجدير بالذكر أن المطرب أحمد العطار، كان قد طرح في سبتمبر الماضي أغنية  "تعالى " وشاركت معه لأول مرة ابنته "تاليا"، والأغنية حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا،  وشهدت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، وهي من كلمات سعدودة، وألحان أحمد العطار، وتوزيع موسيقى محمد همام، وإخراج مهدي الجزائري.

أحمد العطار المطرب أحمد العطار أغاني أحمد العطار

