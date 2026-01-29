أحمد العطار يقدم مفاجأته الجديدة كاريزما

يستكمل المطرب أحمد العطار نشاطه الفني، بعد عودته للغناء مرة أخرى، وطرح مفاجأته الجديدة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "كاريزما ".

كاريزما من كلمات هاني لشهب، وألحان إسلام السقا، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر شندي وخليل، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

صرح الفنان أحمد العطار بقوله: كما وعدت الجمهور بالعودة مرة أخرى وعدم الغياب، أقدم مفاجأتي الثانية الجديدة أغنية "كاريزما "، وهي شكل جديد ومختلف، واعجبت جدا بكلماتها وخاصة افيه كاريزما، بالإضافة إلى لحنها المميز وسعيد بتعاوني لأول مرة مع الملحن إسلام السقا، وايضا سعيد بتجربتي الأولى مع الAi والمخرج محمد زكي، وأتمنى نجاحها وتفاعل الجمهور معها.

ويضيف أحمد العطار بقوله: هناك أيضًا 3 اغنيات أخرى سيتم طرحها الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى مفاجأة إعادة توزيع أغنية "عيد ميلاد مين الليلة " التي غناها والدي المطرب الراحل ماهر العطار، وهي من كلمات الشاعر سيد حجاب، وألحان الموسيقار عمار الشريعي.

أغاني أحمد العطار

والجدير بالذكر أن المطرب أحمد العطار، كان قد طرح في سبتمبر الماضي أغنية "تعالى " وشاركت معه لأول مرة ابنته "تاليا"، والأغنية حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وشهدت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، وهي من كلمات سعدودة، وألحان أحمد العطار، وتوزيع موسيقى محمد همام، وإخراج مهدي الجزائري.