طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة

تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، المعينة بقرارات رسمية من مجالس إدارات تلك المراكز.

حقوق العمال

وأكدت النائبة أن ملف حقوق العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية في عملها البرلماني، نظرًا لارتباطه المباشر بالعدالة الاجتماعية واستقرار الأسر وكفاءة مؤسسات الدولة، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الخدمات أو بناء الإنسان في ظل عمالة تعمل دون أمان وظيفي أو مسار مهني واضح.

قرارات موجودة.. وتنفيذ متوقف

وأوضحت الشريف أن هذا الملف شهد بالفعل خطوات رسمية، شملت حصر العمالة وإرسال ملفاتهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلا أن التنفيذ توقف دون أسباب معلنة أو جدول زمني محدد، بما أفقد تلك التوصيات مضمونها العملي على أرض الواقع.



وحذّرت عضو مجلس النواب من أن استمرار هذا التعطيل لا يقتصر ضرره على العاملين فقط، بل ينعكس سلبًا على أداء مراكز الشباب ودورها المجتمعي، كما يخلق حالة من عدم الثقة بين العامل ومؤسسته.

وطالبت النائبة الجهات المعنية بسرعة التدخل لحسم الملف، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء إجراءات التثبيت، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز استقرار منظومة مراكز الشباب، مؤكدة أن العدالة الوظيفية تمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير حقيقية.