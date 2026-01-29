قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الفن الهادف وبناء الوعي .. ندوة فكرية بجناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الفن الهادف وبناء الوعي.. ندوة فكرية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب
الفن الهادف وبناء الوعي.. ندوة فكرية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب
إيمان طلعت

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في أجواء ثقافية ثرية ووسط حضور جماهيري لافت، ندوة فكرية كبرى بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «الفن الهادف وبناء الوعي»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار دور المجلس في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز مكانة الفن الهادف بوصفه أداة فاعلة في بناء الوجدان والهوية.

واستضافت الندوة الفنان سامح حسين، وأدار الحوار الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، مدير المكتب الإعلامي، حيث افتُتحت الفعالية بتلاوة قرآنية عطرة قدّمها الشيخ محمد جمال، أحد متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، في مشهد عكس التلاقي بين جمال الكلمة وقدسية المعنى.

وتناول الدكتور أسامة رسلان، خلال إدارة الحوار، عددًا من القضايا المحورية المتعلقة برسالة الفن ودوره في بناء الوعي المجتمعي، مستفسرًا عن مسئولية الفن في تشكيل الوجدان العام، ليؤكد الفنان سامح حسين أن الفن الحقيقي لا يقتصر على كونه وسيلة للترفيه، بل يتجاوز ذلك ليصبح رسالة مؤثرة قادرة على غرس القيم وصناعة الوعي، لا سيما لدى الأجيال الشابة.

وانتقل رسلان بسؤاله إلى دور المتلقي في دعم رسالة الفن الهادف، حيث أوضح الفنان سامح حسين أن الجمهور شريك أصيل في توجيه مسار الفن، مشددًا على أن وعي المتلقي واختياراته يمثلان عنصرًا حاسمًا في دعم الأعمال الجادة، وأن تجاهل المحتوى الهابط يُعد في حد ذاته موقفًا ثقافيًّا مسئولًا يسهم في الارتقاء بالذائقة العامة.

وتطرّق الحوار إلى تجربة الفنان سامح حسين في برنامج «قطايف»، حيث استعرض ملامح هذه التجربة، مؤكدًا أن فكرة البرنامج انطلقت من إيمانه بتقديم محتوى بسيط في شكله، عميق في مضمونه، يحمل رسالة إنسانية وقيمية دون مباشرة أو افتعال، لافتًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع البرنامج عكس تعطّش الجمهور لهذا النوع من الفن عندما يُقدَّم بصدق واحترام لعقل المتلقي.

وشهدت الندوة تفاعلًا جماهيريًّا ملحوظًا، حيث فُتح المجال أمام الحضور لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم، وتلقّى الفنان سامح حسين عددًا من التساؤلات التي تنوعت بين استفسارات حول مستقبل الفن الهادف، ومسئولية الفنان تجاه مجتمعه، وتجربته الشخصية في اختيار أدواره وأعماله، وهو ما أضفى على اللقاء طابعًا حواريًّا حيًّا عكس وعي الجمهور واهتمامه بالقضايا الثقافية والفنية المطروحة.

وأعرب الفنان سامح حسين، خلال إجاباته، عن تقديره لوزارة الأوقاف، مثمنًا دورها الدعوي والمجتمعي وما تطلقه من مبادرات نوعية تستهدف بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، من بينها مبادرتا «دولة التلاوة» و«صحح مفاهيمك»، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا للتكامل بين الدين والفكر والثقافة.

وشدد سامح حسين على أن الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية، خاصة في مجتمع صاحب حضارة عريقة مثل مصر، مؤكدًا أن الحفاظ على هوية المجتمع وبناء وعيه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتقديم فن راقٍ يحمل رسالة أخلاقية وإنسانية.

ومن جانبه، وجّه الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشكر إلى الفنان سامح حسين، مثمنًا رسالته الفنية الهادفة ودوره في تقديم محتوى يراعي القيم الأخلاقية والإنسانية، كما أشاد بإدارة الدكتور أسامة رسلان للندوة، وما اتسمت به من مهنية واقتدار.

وأكد الأمين العام أن تفاعل الحضور ومداخلاتهم أسهما في إثراء النقاش، وترسيخ رسالة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوصفه منبرًا للحوار الواعي والبنّاء، يعكس دور الفن الهادف في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

الفن الهادف وبناء الوعي جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الإعلامية روان أبو العينين

روان أبو العينين: قانون الكهرباء هدفه حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة

غزة

حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد