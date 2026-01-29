الفن الهادف وبناء الوعي .. ندوة فكرية بجناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في أجواء ثقافية ثرية ووسط حضور جماهيري لافت، ندوة فكرية كبرى بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «الفن الهادف وبناء الوعي»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار دور المجلس في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز مكانة الفن الهادف بوصفه أداة فاعلة في بناء الوجدان والهوية.

واستضافت الندوة الفنان سامح حسين، وأدار الحوار الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، مدير المكتب الإعلامي، حيث افتُتحت الفعالية بتلاوة قرآنية عطرة قدّمها الشيخ محمد جمال، أحد متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، في مشهد عكس التلاقي بين جمال الكلمة وقدسية المعنى.

وتناول الدكتور أسامة رسلان، خلال إدارة الحوار، عددًا من القضايا المحورية المتعلقة برسالة الفن ودوره في بناء الوعي المجتمعي، مستفسرًا عن مسئولية الفن في تشكيل الوجدان العام، ليؤكد الفنان سامح حسين أن الفن الحقيقي لا يقتصر على كونه وسيلة للترفيه، بل يتجاوز ذلك ليصبح رسالة مؤثرة قادرة على غرس القيم وصناعة الوعي، لا سيما لدى الأجيال الشابة.

وانتقل رسلان بسؤاله إلى دور المتلقي في دعم رسالة الفن الهادف، حيث أوضح الفنان سامح حسين أن الجمهور شريك أصيل في توجيه مسار الفن، مشددًا على أن وعي المتلقي واختياراته يمثلان عنصرًا حاسمًا في دعم الأعمال الجادة، وأن تجاهل المحتوى الهابط يُعد في حد ذاته موقفًا ثقافيًّا مسئولًا يسهم في الارتقاء بالذائقة العامة.

وتطرّق الحوار إلى تجربة الفنان سامح حسين في برنامج «قطايف»، حيث استعرض ملامح هذه التجربة، مؤكدًا أن فكرة البرنامج انطلقت من إيمانه بتقديم محتوى بسيط في شكله، عميق في مضمونه، يحمل رسالة إنسانية وقيمية دون مباشرة أو افتعال، لافتًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع البرنامج عكس تعطّش الجمهور لهذا النوع من الفن عندما يُقدَّم بصدق واحترام لعقل المتلقي.

وشهدت الندوة تفاعلًا جماهيريًّا ملحوظًا، حيث فُتح المجال أمام الحضور لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم، وتلقّى الفنان سامح حسين عددًا من التساؤلات التي تنوعت بين استفسارات حول مستقبل الفن الهادف، ومسئولية الفنان تجاه مجتمعه، وتجربته الشخصية في اختيار أدواره وأعماله، وهو ما أضفى على اللقاء طابعًا حواريًّا حيًّا عكس وعي الجمهور واهتمامه بالقضايا الثقافية والفنية المطروحة.

وأعرب الفنان سامح حسين، خلال إجاباته، عن تقديره لوزارة الأوقاف، مثمنًا دورها الدعوي والمجتمعي وما تطلقه من مبادرات نوعية تستهدف بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، من بينها مبادرتا «دولة التلاوة» و«صحح مفاهيمك»، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا للتكامل بين الدين والفكر والثقافة.

وشدد سامح حسين على أن الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية، خاصة في مجتمع صاحب حضارة عريقة مثل مصر، مؤكدًا أن الحفاظ على هوية المجتمع وبناء وعيه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتقديم فن راقٍ يحمل رسالة أخلاقية وإنسانية.

ومن جانبه، وجّه الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشكر إلى الفنان سامح حسين، مثمنًا رسالته الفنية الهادفة ودوره في تقديم محتوى يراعي القيم الأخلاقية والإنسانية، كما أشاد بإدارة الدكتور أسامة رسلان للندوة، وما اتسمت به من مهنية واقتدار.

وأكد الأمين العام أن تفاعل الحضور ومداخلاتهم أسهما في إثراء النقاش، وترسيخ رسالة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوصفه منبرًا للحوار الواعي والبنّاء، يعكس دور الفن الهادف في خدمة المجتمع وبناء الوعي.