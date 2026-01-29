قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
اقتصاد

سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

حالة من التذبذب يشهدها سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مجددًا مقدار 10 جنيهات مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس بقيمة 200 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية بالرغم من صعوده بمقدار 110 جنيه مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7250 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  8285 جنيه للبيع و 8342 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7250 جنيه للبيع و 7300 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6214 جنيه للبيع و 6257 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة لنحو 4833 جنيه للبيع و 4866 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5334 دولار للبيع و 5335 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 58 ألف جنيه للبيع و 58.4 ألف جنيه للشراء.

الذهب

الذهب في السوق العالمي

لا تزال  المشغولات الذهبية متاحة للتسليم الفوري لدى عدد كبير من التجار، كما أن الفارق في تكلفة المصنعية بينها وبين بعض أوزان السبائك أصبح محدودًا، ما يمنح المستهلك خيارًا عمليًا ومتاحًا.

 تنويع قرارات الشراء وعدم حصر الاستثمار في السبائك والجنيهات فقط، هو أحد الاجراءات ينبغي على المتعاملين في السوق  التوجه نحو المشغولات الذهبية وهو ما  يسهم في تخفيف الضغط على المصانع، ويساعد على إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

كما  واصل الذهب صعوده القوي مدعومًا بتزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر، لا سيما مع عودة الملف الأمريكي–الإيراني إلى واجهة الأحداث، عقب تحذيرات صادرة من واشنطن بشأن احتمال تنفيذ عمل عسكري.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الثقة في الدولار الأمريكي تحت ضغط، ما يدعم تدفقات المستثمرين نحو الذهب، وسط استمرار ما يُعرف بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، مدفوعة بالسياسات التجارية العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاداته المتكررة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

