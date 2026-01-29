قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب

ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول فضل ليلة النصف من شعبان وحكم إحيائها، مؤكدًا أن هذه الليلة من الليالي المباركة التي لا ينبغي للمسلم أن يمرّ عليها دون عبادة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لما فيها من فتح أبواب السماء ومغفرة الذنوب وعلو الدرجات، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء قالوا باستحباب قيامها لما يتعرض فيه المؤمن لرحمة الله عز وجل.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن فضل هذه الليلة وردت فيه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصل بمجموع طرقها إلى درجة الحسن والقوة، ومن ذلك ما رُوي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته بالبقيع رافعًا رأسه إلى السماء، فبيّن لها أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

وأضاف أمين الفتوى أن من الأحاديث الواردة كذلك ما رواه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»، موضحًا أن الشرك مانع من المغفرة بنص القرآن الكريم، وأن الشحناء والحقد من أعظم الأسباب التي تحجب الأعمال عن القبول في هذه الليلة المباركة.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى ما رُوي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها»، مؤكدًا أن هذا المعنى هو ما سار عليه السلف الصالح، حيث نقل الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الدعاء يُستجاب في خمس ليالٍ منها ليلة النصف من شعبان، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب الحنبلي أن لهذه الليلة فضلًا، وأن من السلف من كان يجتهد فيها بالعبادة.

ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الإعلامية روان أبو العينين

روان أبو العينين: قانون الكهرباء هدفه حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة

غزة

حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد