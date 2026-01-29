3 دعوات تمسكوا بها في شهر شعبان .. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال

الدعاء، من أعظم العبادات فهو سلاح المؤمن القوي، يستحب الإكثار من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، لأن شهر شعبان من الأشهر التي يكون الدعاء فيه مستجاب.

شهر شعبان من الأشهر المباركة التي على المسلم أن يكثف فيها الدعاء الصيام والقيام والتوسل على المولى وطلب العون منه في شتى الأمور المختلفة لأنها شهر شعبان أيامه مباركة يستجاب فيها الدعاء، فيجب على الإنسان أن ينتهز هذه الفرص العظيمة فى التوبة والاستغفار والتقرب من الله والمزيد من الطاعات فضلاً عن الدعاء بترديد الدعاء فى شعبان.

قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل شهر شعبان ((هو بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه وترفع فيه الأعمال))، وكان يكثر فيه النبي من الصيام، كما أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُرفع عمله وهو صائم وفي رواية لأبى داود قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان

3 دعوات تمسكوا بها في شعبان

1- اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. "دعاء أوصى به الرسول للسيدة عائشة ."

2- اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة. "فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها."

3- اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا فيها على قَدَر قدرك "فقدر الله عظيم وربما يأتيك بدعائك هذا أضعاف ما تمنيت."

دعاء شهر شعبان مكتوب

يوجد الكثير من الأدعية المستحبة قولها في شهر شعبان المبارك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد الكثير من الأدعية في شهر شعبان أما الصيغ الكثيرة الموجودة على محرك البحث جوجل مثل دعاء شهر شعبان مكتوب منها : اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطيتها.

-اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته.

- ونقول في دعاء شهر شعبان مكتوب اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

- اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

- اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

دعاء شهر شعبان مستجاب ومجرب

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

- اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

-اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين وآخر الآخرين.

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

دعاء شهر شعبان مكتوب 1447

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيًا قانعًا وفي جميع الاحوال متواضعًا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

-اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب.

- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين.

-لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

-اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترًا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

-إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد عليا بفضلك على مذنب قد غمره جهله، إلهي قد سترت علي ذنوبًا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرة إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

- إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي، إلهي فسرّني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك، إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستعن عن قبول عذره فأقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسلمون، إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي.

- إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعاقبني، إلهي ما ظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك، إلهي فلك الحمد أبدًا دائمًا سرمدًا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى، إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك إن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك، إلهي أن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي أن تقلبني بالنجاة مرحومًا.

-إلهي وقد أفنيت عمري في شره السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك فلم أستيقظ إيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك، إلهي أنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك واطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك.

- إلهي لم يمكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ العفلة عنك، إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به يا جوادًا لا يبخل عمن رجا ثوابه.

- إلهي هب لي قلبًا يذيبه منك شوقه ولسانًا يرفع إليك صدقة ونظرًا يقربه منك حقه، إلهي أن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك.

-اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا.

- اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم إني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني، اللهم ارفع عنا المعاناة وارفع العذاب عن الأمة الإسلامية يا رب بلغنا رمضان لا ضائع ولا فات.