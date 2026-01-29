الرجوب : ضرورة خلق قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لأجل القضية الفلسطينية

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هناك ترحيبًا على المستوى الفلسطيني بالمرحلة الانتقالية، مؤكدًا ضرورة إدارة الأزمة الفلسطينية بحكمة.

وقال الرجوب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن بث الأمل وتعزيز شعور المواطن الفلسطيني بالاستقرار يُعد من أنبل أشكال المقاومة، مشددًا على أهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا بد من ضرورة العمل على خلق قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي بما يخدم مصلحة القضية الفلسطينية.