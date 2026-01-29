إضافة شهية للطعام تعالج أمراضا عديدة أبرزها القلب والمخ

يعد الثوم الاسود من الأطعمة المهملة التي نادرا ما تستخدمها النساء سواء في المطبخ المصري والعربي لذا تلقي اليوم نظرة على أهم فوائده.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد الثوم الأسود الصحية.

يحسن صحة الدماغ

يُعدّ الثوم الأسود مضادًا طبيعيًا للالتهابات، وبما أننا نعلم أن التهاب الدماغ قد يُضعف الذاكرة أو يُفاقم وظائف الدماغ مع مرور الوقت، فإن الثوم الأسود يُمكن أن يُساعد في تحسين صحة الدماغ بشكل عام.

هناك مُركّب وجده بعض العلماء مرتبط بمرض الزهايمر، وهم يعتقدون أنه إذا قللنا من التهاب الدماغ ، فإن هذا المُركّب سيقلّ انتشاره، وبالتالي تقلّ احتمالية إصابة الناس بمرض الزهايمر.

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (جزيئات تلعب دورًا في العديد من الحالات المرضية مثل أمراض القلب والسرطان). يحتوي الثوم الأسود على مضادات أكسدة أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من الثوم النيء نتيجة لعملية التخمير.

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف التأكسدي بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن له خصائص مضادة للسرطان ، وأنه قد يحمي الكبد من التلف.

تنظيم نسبة السكر في الدم

قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم (فرط سكر الدم) إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وتلف الأعصاب، بينما قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم (نقص سكر الدم) إلى نوبات صرع وإغماء وربما الوفاة ويمكن أن تؤدي اضطرابات مستوى السكر في الدم إلى مضاعفات مرض السكري أو تسببها ، لكن تشير الدراسات إلى أن الثوم الأسود يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

يحتوي بعض الثوم الأسود على نوع من البروبيوتيك الذي يساعد في الوقاية من سكري الحمل ربما يساعد ذلك في كبح الشهية قليلاً وخفض مستوى السكر في الدم فعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، تقل احتمالية الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

يقلل الإصابة بأمراض القلب

يُمكن للثوم الأسود أن يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى الكوليسترول النافع (HDL) في الجسم ،ونتيجةً لذلك، يُمكن أن يُقلّل من الالتهابات في القلب والشرايين، ويُحسّن تدفق الدم وبشكل عام، سيُساعد ذلك على تحسين مستوى الدهون في الدم.