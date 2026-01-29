قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
إضافة شهية للطعام تعالج أمراضا عديدة أبرزها القلب والمخ

اسماء محمد

يعد الثوم الاسود من الأطعمة المهملة التي نادرا ما تستخدمها النساء سواء في المطبخ المصري والعربي لذا تلقي اليوم نظرة على أهم فوائده.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد الثوم الأسود الصحية.

يحسن صحة الدماغ

يُعدّ الثوم الأسود مضادًا طبيعيًا للالتهابات، وبما أننا نعلم أن التهاب الدماغ قد يُضعف الذاكرة أو يُفاقم وظائف الدماغ مع مرور الوقت، فإن الثوم الأسود يُمكن أن يُساعد في تحسين صحة الدماغ بشكل عام. 

هناك مُركّب وجده بعض العلماء مرتبط بمرض الزهايمر، وهم يعتقدون أنه إذا قللنا من التهاب الدماغ ، فإن هذا المُركّب سيقلّ انتشاره، وبالتالي تقلّ احتمالية إصابة الناس بمرض الزهايمر.

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (جزيئات تلعب دورًا في العديد من الحالات المرضية مثل أمراض القلب والسرطان). يحتوي الثوم الأسود على مضادات أكسدة أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من الثوم النيء نتيجة لعملية التخمير. 

 تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف التأكسدي بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن له خصائص مضادة للسرطان ، وأنه قد يحمي الكبد من التلف.

 تنظيم نسبة السكر في الدم

قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم (فرط سكر الدم) إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وتلف الأعصاب، بينما قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم (نقص سكر الدم) إلى نوبات صرع وإغماء وربما الوفاة ويمكن أن تؤدي اضطرابات مستوى السكر في الدم إلى مضاعفات مرض السكري أو تسببها ، لكن تشير الدراسات إلى أن الثوم الأسود يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. 

يحتوي بعض الثوم الأسود على نوع من البروبيوتيك الذي يساعد في الوقاية من سكري الحمل ربما يساعد ذلك في كبح الشهية قليلاً وخفض مستوى السكر في الدم فعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، تقل احتمالية الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

يقلل الإصابة بأمراض القلب

يُمكن للثوم الأسود أن يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع مستوى الكوليسترول النافع (HDL) في الجسم ،ونتيجةً لذلك، يُمكن أن يُقلّل من الالتهابات في القلب والشرايين، ويُحسّن تدفق الدم وبشكل عام، سيُساعد ذلك على تحسين مستوى الدهون في الدم.

الثوم الأسود فوائد الثوم الأسود القلب الدماغ المخ السكر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

سعر الذهب

صعود أسبوعي بـ 3 دينارات.. سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 29-1-2026

محافظ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي يطالب بتنسيق البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية لمواجهة تداعيات الاحتيال

سعر الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 29-1-2026

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

