ترامب: أبلغت رئيسة فنزويلا بفتح المجال الجوي التجاري فوق بلادها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع رئيسة فنزويلا وأبلغها بأنه سيفتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق بلادها.

وقال ترامب في كلمة له بمؤتمر صحفي: " أشكر القيادة الانتقالية في فنزويلا ونحن على وفاق معهم وعلاقتنا قوية".

وأضاف ترامب: "بيع النفط الفنزويلي سيدر أرباحا كبيرة على فنزويلا والولايات المتحدة، وعلاقاتنا الآن مع فنزويلا جيدة جدا".

وتابع: “ المواطنون الأمريكيون سيتمكنون قريبا جدا من السفر إلى فنزويلا وسيكونون بأمان”.

وأكمل ترامب: “أسعار الطاقة في الولايات المتحدة تنخفض بشكل سريع وملحوظ”.