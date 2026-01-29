ترامب: رئيس الفيدرالي الأمريكي يضر ببلادنا وأمنها القومي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تكلف الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات سنويا في نفقات فائدة غير ضرورية.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن سياسة فرض الرسوم الجمركية تجعل من الولايات المتحدة أقوى، وأن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يضر ببلادنا وأمنها القومي.

الاحتياطي الفيدرالي



ولفت إلى أن الدول الأخرى تدفع فوائد منخفضة فقط بسبب الولايات المتحدة، ولا يوجد أي سبب لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء الفائدة مرتفعة للغاية.