طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب

كشف الفنان محمد رمضان، موعد طرح الكليب الرسمي لأغنيته الجديدة مع لارا ترامب، كاشفاً مفاجآت عن كواليس تصويره.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: “بإذن الله بكرا الكليب الرسمي لأغنيتي مع لارا ترامب الجمعة الساعة ٤ بتوقيت مصر.. تم تصوير الكليب بالكامل في قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طال عمره”.

محمد رمضان عبر فيسبوك

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

