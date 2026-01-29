قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيقة أحمد حلمي تكشف عن تعرض والدتهما لوعكة صحية

احمد حلمي ووالدته
احمد حلمي ووالدته
سارة عبد الله

كشفت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن تعرض والدتهما لوعكة صحية.

وكتبت شقيقة أحمد حلمي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أنا مدينة لآخر أنفاسي لأمي.. أدعو الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، بحق ما أوصاني بها أحبها وأشهد الله على حبها وادعوك ربي ان لا اموت إلا على برها، كنت أعرف جيدا فضل الام وان الله اوصي بها لكنني اظن انني لم اكن اعرف حق المعرفه حتي الان لما اوصى الله بها وبكل ام فضلك ياامي لا ولم ولن يكمن في الـ 9 أشهر حمل والم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة”.

وتابعت شقيقة أحمد حلمي: “فضلك يا أمي في أنفاسك اللي تشبع اذني وتطمئنني انك موجودة حتي وانفاسك يملئها الكبر فهي انفاس دافئه تريح قلبي، فضلك ياامي، بدفا كلماتك التي اسمعها حتي ان تلعثمت مع كبر عمرك، فضلك يا أمي،  كونك امي وفي حياتي تجعلين ايامي فيها بركه لا اتمكن من وصفها بكلمات في سطوري مهما اجتهدت، ادعوك ربي ان لاتحرمني منها وازقني برها طوال حياتها وحياتي”.

شقيقة احمد حلمي

من جانب آخر، فاجأ المطرب الشامي، الفنان أحمد حلمي، بزيارة في منزله، خلال تواجد الأول في القاهرة لإحياء حفلات غنائية ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية. 

وظهر الشامي، في مقطع فيديو وهو يداعب المتابعين، قائلا: «من ساعة ما جيت مصر وانا مش عارف أقوم بالليل لأ أقوم بالصبح»، في إشارة منه إلى أغنية أحمد حلمي الشهيرة بفيلم زكي شان، ليقوم «حلمي» بالظهور معه بنهاية الفيديو ويقول له: «يا شامي انت المفروض تقول حاجة كدة تكسر الأزاز».

أحمد حلمي شقيقة أحمد حلمي والدة أحمد حلمي وعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 530 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

جامعة طنطا

عميد طب طنطا: حريصون على إعداد كوادر طلابية مؤهلة لتحمل المسئولية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 206 مخالفات مرورية لقائدي المركبات والسيارات

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد