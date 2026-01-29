شقيقة أحمد حلمي تكشف عن تعرض والدتهما لوعكة صحية

كشفت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن تعرض والدتهما لوعكة صحية.

وكتبت شقيقة أحمد حلمي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أنا مدينة لآخر أنفاسي لأمي.. أدعو الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، بحق ما أوصاني بها أحبها وأشهد الله على حبها وادعوك ربي ان لا اموت إلا على برها، كنت أعرف جيدا فضل الام وان الله اوصي بها لكنني اظن انني لم اكن اعرف حق المعرفه حتي الان لما اوصى الله بها وبكل ام فضلك ياامي لا ولم ولن يكمن في الـ 9 أشهر حمل والم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة”.

وتابعت شقيقة أحمد حلمي: “فضلك يا أمي في أنفاسك اللي تشبع اذني وتطمئنني انك موجودة حتي وانفاسك يملئها الكبر فهي انفاس دافئه تريح قلبي، فضلك ياامي، بدفا كلماتك التي اسمعها حتي ان تلعثمت مع كبر عمرك، فضلك يا أمي، كونك امي وفي حياتي تجعلين ايامي فيها بركه لا اتمكن من وصفها بكلمات في سطوري مهما اجتهدت، ادعوك ربي ان لاتحرمني منها وازقني برها طوال حياتها وحياتي”.

من جانب آخر، فاجأ المطرب الشامي، الفنان أحمد حلمي، بزيارة في منزله، خلال تواجد الأول في القاهرة لإحياء حفلات غنائية ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية.

وظهر الشامي، في مقطع فيديو وهو يداعب المتابعين، قائلا: «من ساعة ما جيت مصر وانا مش عارف أقوم بالليل لأ أقوم بالصبح»، في إشارة منه إلى أغنية أحمد حلمي الشهيرة بفيلم زكي شان، ليقوم «حلمي» بالظهور معه بنهاية الفيديو ويقول له: «يا شامي انت المفروض تقول حاجة كدة تكسر الأزاز».