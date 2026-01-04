المطرب الشامي يفاجئ أحمد حلمي في منزله

فاجأ المطرب الشامي، الفنان أحمد حلمي، بزيارة في منزله، خلال تواجد الأول في القاهرة لإحياء حفلات غنائية ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية.

وظهر الشامي، في مقطع فيديو وهو يداعب المتابعين، قائلا: «من ساعة ما جيت مصر وانا مش عارف أقوم بالليل لأ أقوم بالصبح»، في إشارة منه إلى أغنية أحمد حلمي الشهيرة بفيلم زكي شان، ليقوم «حلمي» بالظهور معه بنهاية الفيديو ويقول له: «يا شامي انت المفروض تقول حاجة كدة تكسر الأزاز».

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.