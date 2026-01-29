مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»

أعلن مهرجان I-Film Festival عن تفاصيل دورته الثالثة، التي تُقام بالشراكة مع إنوفيتف للأفلام – أبوظبي (Innovative Film Academy)، في منطقة ياس الإبداعية، خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور سارفانا براساد مؤسس ومدير المهرجان، إلى جانب نخبة من المكرمين وصناع السينما من دولة الإمارات ومصر، من بينهم الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والمخرج ناصر الظاهري، والمخرجة نايلة الخاجة، ومن مصر المنتج هشام سليمان، والممثل أشرف سرحان، إضافة إلى عدد من صناع السينما الإماراتية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتنطلق فعاليات المهرجان بعرض الفيلم الإماراتي «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، في تأكيد على الحضور المتنامي للسينما المحلية، إلى جانب العرض الأول للفيلم القصير Place U Call Home، والفيلم الموسيقي Safest Light، وكلاهما من إنتاج IFA وMedia Mania.

ويمنح مهرجان I-Film في دورته الثالثة جائزة الإنجاز مدى الحياة لكل من الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والفنانة القديرة إلهام شاهين، وذلك تزامناً مع اختيار مصر ضيف شرف المهرجان، احتفاء بإرثها السينمائي العريق. كما يمنح المهرجان الجائزة الشرفية للمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة وإسهاماته المؤثرة محلياً وعالمياً.

ويشهد المهرجان مشاركة وفد رفيع المستوى من اتحاد الفيلم الهندي (FFI)، ورابطة منتجي الأفلام الهندية (IMPPA)، وغرفة صناعة السينما في جنوب الهند، والاتحاد الدولي لرابطات منتجي الأفلام الهندية (FIAPF)، وIBPG، حيث يسلط المهرجان الضوء على السينما الإماراتية وصناعها، ويحتفي بالسينما الهندية والعربية من خلال برنامج متنوع من العروض السينمائية والفعاليات التفاعلية.

كما يشارك عدد من خبراء صناعة السينما المصرية في المجلس التنظيمي للمهرجان، من بينهم المنتج هشام سليمان، والممثل ومدير مهرجان الجلالة أشرف سرحان، والمخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار تامر كروان، إلى جانب نخبة من نجوم السينما المصرية.

ويترأس الفنان الإماراتي منصور الفيلي لجنة تحكيم مسابقات المهرجان، والتي تضم مجموعة من الأسماء السينمائية البارزة، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً. وقد تم فتح باب الترشح للأفلام عبر الموقع الرسمي للمهرجان:

www.ifilmfestivaluae.com

وتشمل مسابقة الفيلم القصير ثلاث فئات رئيسية وهي: الأفلام الإماراتية القصيرة، الأفلام العربية القصيرة، الأفلام الدولية القصيرة، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة، منها مسابقة الذكاء الاصطناعي (AI)، مسابقة تحدي الإبداع (Creative Minds)، مسابقة التصوير الفوتوغرافي (Still Stories)، مسابقة الاستعراض (Rhythm Unleashed)، ومســابقة الموسيقى (Melody Makers).

وقال سارفانا براساد، مدير المهرجان، إن دورة 2026 تولي اهتماماً خاصاً بالإنتاجات المشتركة وتطوير المواهب المحلية، وأضاف: «نفخر بالاحتفاء بالسينما الإماراتية وصناعها، وبمشاركة أكثر من 500 صانع أفلام، وحضور متوقع يتجاوز 5 آلاف طالب ومبدع، حيث يواصل المهرجان تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للسينما والإبداع».

من جانبه، صرح إيفان خضير، مدير تطوير المشاريع في المهرجان، بأن الحدث يركز بشكل أساسي على تطوير المواهب والتعليم السينمائي، من خلال ورش عمل يقدمها كبار صناع الأفلام من مصر والهند، مؤكداً أن المهرجان يمثل نقطة تلاقي حيوية بين المنتجين والمستثمرين لإطلاق إنتاجات مشتركة عربية–هندية، وجذب أعمال سينمائية تُصوّر في أبوظبي.

وبدورها، أكدت مخرجة فيلم الافتتاح نايلة الخاجة أن مشاركتها في المهرجان تحمل بعداً خاصاً، قائلة:

«عرض فيلم باب في افتتاح مهرجان دولي يقام في أبوظبي ويحتفي بالسينما الإماراتية، يعد لحظة فخر لكل صانع فيلم محلي، وما يقدمه المهرجان من مبادرات وفعاليات مشتركة يسهم في بناء جسر تواصل حقيقي بين المبدعين الإماراتيين والعالم».