قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»

I-Film Festival
I-Film Festival
أحمد البهى

أعلن مهرجان I-Film Festival عن تفاصيل دورته الثالثة، التي تُقام بالشراكة مع إنوفيتف للأفلام – أبوظبي (Innovative Film Academy)، في منطقة ياس الإبداعية، خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2026، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور سارفانا براساد مؤسس ومدير المهرجان، إلى جانب نخبة من المكرمين وصناع السينما من دولة الإمارات ومصر، من بينهم الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والمخرج ناصر الظاهري، والمخرجة نايلة الخاجة، ومن مصر المنتج هشام سليمان، والممثل أشرف سرحان، إضافة إلى عدد من صناع السينما الإماراتية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتنطلق فعاليات المهرجان بعرض الفيلم الإماراتي «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، في تأكيد على الحضور المتنامي للسينما المحلية، إلى جانب العرض الأول للفيلم القصير Place U Call Home، والفيلم الموسيقي Safest Light، وكلاهما من إنتاج IFA وMedia Mania.

ويمنح مهرجان I-Film في دورته الثالثة جائزة الإنجاز مدى الحياة لكل من الفنان الإماراتي منصور الفيلي، والفنانة القديرة إلهام شاهين، وذلك تزامناً مع اختيار مصر ضيف شرف المهرجان، احتفاء بإرثها السينمائي العريق. كما يمنح المهرجان الجائزة الشرفية للمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة وإسهاماته المؤثرة محلياً وعالمياً.

ويشهد المهرجان مشاركة وفد رفيع المستوى من اتحاد الفيلم الهندي (FFI)، ورابطة منتجي الأفلام الهندية (IMPPA)، وغرفة صناعة السينما في جنوب الهند، والاتحاد الدولي لرابطات منتجي الأفلام الهندية (FIAPF)، وIBPG، حيث يسلط المهرجان الضوء على السينما الإماراتية وصناعها، ويحتفي بالسينما الهندية والعربية من خلال برنامج متنوع من العروض السينمائية والفعاليات التفاعلية.

كما يشارك عدد من خبراء صناعة السينما المصرية في المجلس التنظيمي للمهرجان، من بينهم المنتج هشام سليمان، والممثل ومدير مهرجان الجلالة أشرف سرحان، والمخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار تامر كروان، إلى جانب نخبة من نجوم السينما المصرية.

ويترأس الفنان الإماراتي منصور الفيلي لجنة تحكيم مسابقات المهرجان، والتي تضم مجموعة من الأسماء السينمائية البارزة، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً. وقد تم فتح باب الترشح للأفلام عبر الموقع الرسمي للمهرجان:
www.ifilmfestivaluae.com

وتشمل مسابقة الفيلم القصير ثلاث فئات رئيسية وهي: الأفلام الإماراتية القصيرة، الأفلام العربية القصيرة، الأفلام الدولية القصيرة، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة، منها مسابقة الذكاء الاصطناعي (AI)، مسابقة تحدي الإبداع (Creative Minds)، مسابقة التصوير الفوتوغرافي (Still Stories)، مسابقة الاستعراض (Rhythm Unleashed)، ومســابقة الموسيقى (Melody Makers).

وقال سارفانا براساد، مدير المهرجان، إن دورة 2026 تولي اهتماماً خاصاً بالإنتاجات المشتركة وتطوير المواهب المحلية، وأضاف: «نفخر بالاحتفاء بالسينما الإماراتية وصناعها، وبمشاركة أكثر من 500 صانع أفلام، وحضور متوقع يتجاوز 5 آلاف طالب ومبدع، حيث يواصل المهرجان تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للسينما والإبداع».

من جانبه، صرح إيفان خضير، مدير تطوير المشاريع في المهرجان، بأن الحدث يركز بشكل أساسي على تطوير المواهب والتعليم السينمائي، من خلال ورش عمل يقدمها كبار صناع الأفلام من مصر والهند، مؤكداً أن المهرجان يمثل نقطة تلاقي حيوية بين المنتجين والمستثمرين لإطلاق إنتاجات مشتركة عربية–هندية، وجذب أعمال سينمائية تُصوّر في أبوظبي.

وبدورها، أكدت مخرجة فيلم الافتتاح نايلة الخاجة أن مشاركتها في المهرجان تحمل بعداً خاصاً، قائلة:
«عرض فيلم باب في افتتاح مهرجان دولي يقام في أبوظبي ويحتفي بالسينما الإماراتية، يعد لحظة فخر لكل صانع فيلم محلي، وما يقدمه المهرجان من مبادرات وفعاليات مشتركة يسهم في بناء جسر تواصل حقيقي بين المبدعين الإماراتيين والعالم».

مهرجان I Film Festival الإماراتي منصور الفيلي إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد