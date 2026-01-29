ماجد المصري يشارك كواليس مسلسل «أولاد الراعي» ويدعم محمد إمام في «الكينج»

شارك الفنان ماجد المصري كواليس تصوير مسلسله الجديد “أولاد الراعي”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وقال ماجد المصري، خلال لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “إحنا بننجح بيكم وهنكسر الدنيا في رمضان بإذن الله، العمل مليء بالمفاجآت والمشاهد المشوقة، كل فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم أفضل مستوى فني للجمهور”.

وتحدث ماجد المصري عن مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام، وقال: “الكينج السنة دي محمد إمام وإن شاء الله ربنا يوفقه ويكسر الدنيا في رمضان، هو وباقي الزملاء”.

مسلسل أولاد الراعي

ومسلسل “أولاد الراعى” من قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي، ومن إخراج محمود كامل، وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وأمل بوشوشة ونيرمين الفقي وأحمد عيد وإيهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني.