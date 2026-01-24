ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

كشفت قناتى dmc و cbc عن تيزر مسلسل “اولادر الراعي”، المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل ويقوم ببطولته الفنان ماجد المصري.

وخطف ماجد المصري الأنظار إليه فى التيرز الذى تم طرحها وعلق عليه قائلا : ⁨"اعتبرني فاعل خير وفاعل شر في نفس الوقت".

بوسترات فردية لأبطال مسلسل “أولاد الراعي”

وكشفت قناة DMC عن البوسترات الفردية لـ أبطال مسلسل أولاد الراعي، بطولة الفنان ماجد المصري ونرمين الفقي وخالد الصاوي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026.

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي، في اطار اجتماعي تشويقي حول أسرة الراعي، التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة.

من ناحية أخرى يستكمل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسل اولاد الراعي حيث يجسد شخصية موسي الراعي الاخ الاكبر في عائلة الراعي والذي يتمتع بذكاء حاد للغاية لكنه مع ذلك طيب القلب لكنه دائما يعاني من سر يؤرق حياته من الماضي وتتوالي الاحداث لنكتشف هذ السر خلال الصراع بين اولاد الراعي.

مسلسل أولاد الراعي

ومسلسل “أولاد الراعى” من قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق و المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وامل بوشوشة و نيرمين الفقي و احمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني.