قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"
ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"
سعيد فراج

كشفت قناتى dmc و cbc عن تيزر مسلسل “اولادر الراعي”، المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل ويقوم ببطولته الفنان ماجد المصري.

وخطف ماجد المصري الأنظار إليه فى التيرز الذى تم طرحها وعلق عليه قائلا : ⁨"اعتبرني فاعل خير وفاعل شر في نفس الوقت". 

بوسترات فردية لأبطال مسلسل “أولاد الراعي” 

وكشفت قناة DMC عن البوسترات الفردية لـ أبطال مسلسل أولاد الراعي، بطولة الفنان ماجد المصري ونرمين الفقي وخالد الصاوي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026.

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي، في اطار اجتماعي تشويقي حول أسرة الراعي، التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة.

من ناحية أخرى يستكمل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسل اولاد الراعي حيث يجسد شخصية موسي الراعي الاخ الاكبر في عائلة الراعي والذي يتمتع بذكاء حاد للغاية لكنه مع ذلك طيب القلب لكنه دائما يعاني من سر يؤرق حياته من الماضي وتتوالي الاحداث لنكتشف هذ السر خلال الصراع بين اولاد الراعي.

مسلسل أولاد الراعي

ومسلسل “أولاد الراعى” من قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وهو من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من نوعية مسلسلات الاثارة والتشويق و المسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري وامل بوشوشة و نيرمين الفقي و احمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني.

مسلسل “أولاد الراعي” ماجد المصري الفنان ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

البابا تواضروس

حماية الوطن.. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس ورجال الشرطة بالعيد الـ٧٤

الموالح

مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح للعام السادس.. تفاصيل

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد