رمضان 2026 … شاهد برومو مسلسل السوق الحرة

طرحت قناة النهار، برومو مسلسل السوق الحرة، والمقرر عرضه علي شاشتها بشكل حصري.

مسلسل السوق الحرة يشارك في بطولته محمد رضوان ومحمد ثروت وويزو و هالة فاخر و محمود الليثي و حسام داغر، والعديد من النجوم ضيوف الشرف انتاج ستارز ميديا شيرين مجدي وتأليف هشام يحي و اخراج المبدع شادي علي”.

العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تضع الأحداث منظار على قضايا يومية تلمس حياة المواطن البسيط. وتعيد صياغة المشكلات المألوفة من أزمات السكن والعمل إلى هوس التريند، حيث تتحول المفارقات المريرة إلى ضحكات من قلب الواقع.