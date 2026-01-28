برودة الطقس وأغنية مرحة.. إطلالة شتوية جديدة لـ أحمد حلمي تلفت الأنظار على إنستجرام| شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي صورة جديدة له بإطلالة شتوية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد حلمي من منزله مرتديًا ملابس شتوية، معربًا عن برودة الطقس بأغنية حول فصل الشتاء، وتفاعل معه جمهوره ومتابعوه بشكل واسع.

احمد حلمي

من جانب آخر، فاجأ المطرب الشامي، الفنان أحمد حلمي، بزيارة في منزله، خلال تواجد الأول في القاهرة لإحياء حفلات غنائية ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية.

وظهر الشامي، في مقطع فيديو وهو يداعب المتابعين، قائلا: «من ساعة ما جيت مصر وانا مش عارف أقوم بالليل لأ أقوم بالصبح»، في إشارة منه إلى أغنية أحمد حلمي الشهيرة بفيلم زكي شان، ليقوم «حلمي» بالظهور معه بنهاية الفيديو ويقول له: «يا شامي انت المفروض تقول حاجة كدة تكسر الأزاز».