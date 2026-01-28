قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة

مي عز الدين وزوجها
مي عز الدين وزوجها
سارة عبد الله

وجّهت الفنانة مي عز الدين،  رسالة لزوجها أحمد تيمور، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورًا تجمعها بزوجها، وكتبت: “كل سنة وانت طيب وجنبي وونسي وسندي وحبي وعوض ربنا ليا”.

مي عز الدين وزوجها

وتصدّرت الفنانة مى عز الدين تريند موشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ظهورها الأخير بإطلالة بسيطة وبشرة صافية في الأهرامات المصرية.

بشرة مي عز الدين تشعل الغيرة بين الفتيات 

وأثارت مى عز الدين الغيره بين الفتيات على السوشيال ميديا وتساءلن عن روتين بشرتها الصافى والبعض تسأل حول خضوعها لبعض عمليات التجميل البسيطة من حقن البوتكس و الفلير .

وظهرت مى عز الدين فى الاهرامات بإطلالة بسيطة و أنيقة مرتدية جاكت بينك هادئ، واعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحة شعر بسيطة و بدون مكياج.

وتتميز مي عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تُثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

مي عز الدين أحمد تيمور مي عز الدين وزوجها عيد ميلاد أحمد تيمور

