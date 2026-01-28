محمد إمام يُوجّه رسالة لجمهوره من ماليزيا .. ماذا قال ؟

وجّه الفنان محمد إمام، رسالة لجمهوره في ماليزيا، بعد حُسن استقباله والترحيب به خلال تصوير مسلسله “الكينج” المُقرّر عرضه في دراما رمضان 2026.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: "الواحد ماشي في ماليزيا زي ما يكون ماشي في محافظة الجيزة، شكراً على كل الحب اللي بشوفه منكم في كل مكان الحمد لله".

محمد إمام

وطرح الفنان محمد عادل ، إمام البوسترات الفردية لأبطال مسلسله “الكينج” ، والذى من المقرر مشاركته فى موسم رمضان 2026.

ونشر محمد إمام بوسترات المسلسل عبر حسابه بموقع انستجرام ، وكتب معلقا: “انا معايا اجمد فريق عمل فى مسلسلات رمضان .. اتشرفت بالشغل معاكم كلكم ومستمتع بكل لحظة معاكم .. انشاءالله هنكسر الدنيا السنة دى سوا .. استنوا مسلسل الكينج على القنوات الاعلى مشاهدة mbc مصر وشاهد اجمد منصة فى الوطن العربي”.

أبطال مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.