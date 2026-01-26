محمد إمام: لو الإعلان عجبك فالمسلسل أجمد بكتير

شوق محمد إمام جمهوره للمسلسل الجديد الكينج الذي يعرض في رمضان 2026



وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي اكس: “وأخيراً في ⁧‫مصر‬.. أم الدنيا، عاوز اقولكم لو الإعلان عاجبكم فالمسلسل أجمد بكتير.. ‏دغدغه في ⁧‫رمضان‬⁩ إن شاء الله”.



طرح الفنان محمد عادل ، إمام البوسترات الفردية لأبطال مسلسله “الكينج” ، والذى من المقرر مشاركته فى موسم رمضان ٢٠٢٦.

ونشر محمد إمام بوسترات المسلسل عبر حسابه بموقع انستجرام ، وكتب معلقا: “انا معايا اجمد فريق عمل فى مسلسلات رمضان .. اتشرفت بالشغل معاكم كلكم ومستمتع بكل لحظة معاكم .. انشاءالله هنكسر الدنيا السنة دى سوا .. استنوا مسلسل الكينج على القنوات الاعلى مشاهدة mbc مصر وشاهد اجمد منصة فى الوطن العربي”.

ابطال مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.